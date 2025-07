Lindsay Lohan protagonista di un biopic su una diva di Hollywood? L’idea arriva da Jamie Lee Curtis

La star di Quel pazzo venerdì sempre più pazzo sarebbe perfetta per interpretare Ann-Margret secondo l'opinione dell'illustre collega. Jamie Lee Curtis ha un'idea sull'interprete perfetta per interpretare l'attrice e cantante Ann-Margret in un biopic dedicato alla sua vita e alla sua carriera. Secondo la futura Jessica Fletcher nel reboot de La signora in giallo, la co-star in Quel pazzo venerdì sempre più pazzo Lindsay Lohan sarebbe perfetta per il ruolo della diva candidata all'Oscar. Jamie Lee Curtis propone Lindsay Lohan nel biopic su Ann-Margret Nel corso della puntata di Good Morning America, nella quale erano ospiti per promuovere il sequel di Quel pazzo venerdì, Jamie Lee Curtis ha pubblicamente espresso il proprio endorsement nei confronti della collega. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lindsay Lohan protagonista di un biopic su una diva di Hollywood? L’idea arriva da Jamie Lee Curtis

In questa notizia si parla di: lindsay - lohan - biopic - jamie

