L’incubo immobiliare Affitta la casa per un mese e se la ritrova occupata È scontro con gli inquilini

di Francesco Zuppiroli Avrebbe dovuto trattarsi di un affitto cosiddetto 'breve'. Questione di un mese. E invece, quella che era partita per essere una normale locazione di un appartamento in viale Liguria a Riccione si è trasformata ben presto in un incubo per la padrona di casa che, dallo scorso 22 maggio, si è trovata il proprio immobile occupato abusivamente da una coppia milanese. È questa la ricostruzione di una presunta occupazione illecita dell'appartamento di una signora di 79 anni, la quale appunto aveva messo a disposizione di una donna italiana di 47 anni, inizialmente tramite regolare contratto, il proprio appartamento in zona Alba a Riccione.

