Abbiamo una semplice regola per il benessere di tutti e per la bellezza di questo spazio: non si fuma in nessuna area del giardino, neanche sulla terrazza. Sappiamo che a volte può sfuggire, ma l'altro giorno abbiamo trovato un mozzicone proprio nella fontana dell'ultimo livello. Lo scrivono gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it