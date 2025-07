L' incendio divampa dal bagno e sviluppa una densa nuvola di fumo | paura in un' abitazione due persone illese

Paura martedì mattina in via Tito Papiro, per un incendio che ha interessato un appartamento al piano terra. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto intorno alle 8.30. Subito si è attivata una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza le due persone presenti in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

