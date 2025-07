L’impegno di Fincantieri Resta ancorata ad Ancona Qui la prima nave digitale e una alimentata a idrogeno

La prima nave digitale sarà prodotta ad Ancona. Così come la prima nave a idrogeno, già lanciata nei mesi scorsi. Guarda al futuro, ben ancorata al presente, Fincantieri: incontrando ieri le istituzioni e la stampa, per il tour "Cantieri aperti, vista sul futuro", il presidente dell’azienda, Biagio Mazzotta, e Pierroberto Folgiero, amministratore delegato (ad) e direttore generale, hanno annunciato le novità per i prossimi dieci anni. La prima nave a idrogeno, la Viking Libra, sarà prodotta nel 2026. La prima nave digitale sarà invece la "Navis sapiens", dotata di sistemi informatici in grado di raccogliere tutti i dati per consumare il meno possibile e fornire in tempo reale le informazioni utili per migliorare la navigazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’impegno di Fincantieri. Resta ancorata ad Ancona. Qui la prima nave digitale e una alimentata a idrogeno

