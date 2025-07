L’idea di Municipio 1 | Zona 30 sui Navigli

Un’area Navigli a 30 chilometri all’ora. Il Municipio 1 parte in pressing sulla Giunta comunale per far limitare la velocitĂ nella zona che ruota intorno agli storici corsi d’acqua cittadini. Il Consiglio del “parlamentino“ del centro storico ha approvato un’istanza intitolata: "Proposte per la sicurezza pedonale rafforzata nell’area Conca del Naviglio e limitrofo". Le proposte illustrate nel documento sono tre. Vediamole nei dettagli. La prima punta all’"istituzione di una Zona 30 nell’area ricompresa fra corso di Porta Ticinese e corso Genova nonchĂ© fra corso Genova e via Olona, a partire dalle vie Arena, via Scaldasole, via Gaudenzio Ferrari, via Cesare da Sesto, via Ariberto, disponendo altresì l’abbattimento delle barriere architettoniche di marciapiede laddove ancora sussistenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’idea di Municipio 1: "Zona 30 sui Navigli"

