PISTOIA Punto di partenza: il presente travagliato. Da lì una cascata di parole e ragionamenti a voce alta a cercare di raccontare il disperato tentativo che ne consegue, ovvero "conservare una qualche forma di dignità nel XXI secolo". Mica semplice, ma di certo meno amaro se a suggerire ironicamente opzioni e possibilità c’è Sabina Guzzanti, icona della comicità e della satira italiana, la cui celebrità è legata più di ogni altro all’imitazione di personaggi come Moana Pozzi, Massimo D’Alema e Silvio Berlusconi. "La tv delle ragazze" prima, sul finire degli anni Ottanta, e poi "Avanzi", "Pippo Chennedy Show" e "L’ottavo nano", per dire alcuni dei programmi più noti in cui Guzzanti ha costruito il suo successo, dedicandosi poi anche alla scrittura, alla regia e pure al teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Liberidì Liberidà". Guzzanti alla Fortezza: "La comicità è meravigliosa"