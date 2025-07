LG OLED evo 55?, smart TV 4k e frequenza di aggiornamento a 144 Hz con ThinQ AI è scontata di 850€ e smart TV Samsung 32 pollici HD del 2025 a meno di 200€. Che sconti su Amazon, non te li far sfuggire! Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Sony Alpha 7 IV, Fotocamera Mirrorless Full-Frame scontata di 650€. LG OLED evo 55? scontato di 850€. Acquista su Amazon LG OLED evo 55”, Serie C4 2024, OLED55C46LA, Smart TV 4K, Processore?9 Gen7, Brightness Booster, 40W, Dolby Vision, 4 HDMI 2. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - LG OLED evo 55” scontato di 850€ e Smart TV Samsung 32? a meno di 200€