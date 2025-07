L’Fmi alza le stime del Pil italiano nonostante i dazi

L'Fmi alza le stime per l'Italia nonostante i dazi. Il Pil 2025 sale a +0,5%, ovvero 0,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile, mentre resta invariata a +0,8% la crescita per il 2026.

Fmi alza le stime per l'Italia, Pil 2025 a +0,5% - Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le stime per l'Italia: il Pil 2025 sale a +0,5%, ovvero 0,1 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di aprile, mentre resta invariata a +0,8% la crescita 2026.

