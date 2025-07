L’evoluzione di lestat | il volto di intervista col vampiro nella terza stagione

La terza stagione di Interview with the Vampire si appresta a tornare sul piccolo schermo, portando gli spettatori in un nuovo capitolo della vita di Lestat, il vampiro rockstar. La serie, prodotta da AMC, rappresenta la terza grande trasposizione dell’ omonima serie di libri di Anne Rice, adattando i principali eventi dei romanzi e approfondendo aspetti inediti del protagonista. Questo ciclo narrativo si concentra sulla trasformazione di Louis de Pointe du Lac, un uomo nero benestante di New Orleans negli anni ’10, che diventa un essere soprannaturale sotto l’influenza di Lestat. continuazione degli eventi e focus sulla nuova stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - L’evoluzione di lestat: il volto di intervista col vampiro nella terza stagione

Trasformazione rockstar di sam reid nel vampiro lestat nella terza stagione di intervista col vampiro - Il panorama delle produzioni televisive dedicate ai personaggi della letteratura di Anne Rice si arricchisce con nuove anticipazioni sulla terza stagione di Interview With The Vampire.

'The Vampire Lestat': la 3ª stagione di ''Intervista col vampiro'; The Vampire Lestat: la terza stagione di Interview With the Vampire si trasforma in un epico tour rock gotico; Anne Rice, confermata la serie Talamasca: nel cast un volto noto da Intervista col vampiro.

Anne Rice, confermata la serie Talamasca: nel cast un volto noto da Intervista col vampiro - Talamasca: The Secret Order, il terzo progetto televisivo ambientato nell'Immortal Universe di Anne Rice, è finalmente pronto a fare il suo debutto. Segnala msn.com

