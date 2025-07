L' evasione l' acquisto di droga la fuga dagli agenti e il ferimento | giovane nei guai

Un semplice controllo da parte degli agenti della polizia locale si è trasformato in un rocambolesco inseguimento per le vie del centro di Ferrara. Il protagonista della vicenda è un ragazzo di 21 anni di Portomaggiore che, violando gli arresti domiciliari, si è diretto in corso Piave per.

