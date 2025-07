L' euro si indebolisce ancora sul dollaro

Il dollaro continua a rafforzarsi forte sull' euro pur se con un movimento meno deciso rispetto alla vigilia dopo l' accordo sui dazi siglato dall' Unione europea. Per 1 moneta unica bastano ora 1,152 dollari con un calo dell'euro sul dollaro pari allo 0,58%.

Mentre Trump indebolisce il dollaro, l’euro ha per la prima volta la possibilità , e la responsabilità , di diventare grande - Forse non ce ne siamo accorti, distratti com’eravamo da elezioni, guerre e treni lenti. Ma sta succedendo qualcosa destinato a cambiare l’economia globale per i prossimi vent’anni: il dollaro si sta logorando.

Il dollaro arretra dopo Moody's, l'euro sale a 1,1195 - Il dollaro si indebolisce sui mercati monetari internazionali dopo il declassamento del debito Usa da parte di Moody's e l'euro ne approfitta.

Il dollaro arretra dopo Moody's, l'euro sale a 1,1195 - Il dollaro si indebolisce sui mercati monetari internazionali dopo il declassamento del debito Usa da parte di Moody's e l'euro ne approfitta.

Borsa: l'Europa in calo con i dazi, vola il Bitcoin. In aumento oro e petrolio. L'euro si indebolisce sul dollaro #ANSA Vai su X

