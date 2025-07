L' euro è ancora in calo sul dollaro a 1,1578

L'euro è ancora in lieve calo sul dollaro in avvio di giornata. Dopo la brusca perdita registrata di ieri come conseguenza dell' accordo sui dazi, la moneta unica è scambiata oggi a 1,1578 dollari, in ribasso dello 0,09%. Calo anche rispetto allo yen a 171,61 (-0,31%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'euro è ancora in calo sul dollaro a 1,1578

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro al megawattora. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono lo 0,12% a 35,7 euro.

Il prezzo del gas chiude in calo a 34,53 euro - Chiusura in calo per il prezzo del gas, con gli operatori del settore che guardano al livello degli stoccaggi ed alle temperature.

Unicredit, che ha pubblicato i conti, ha deciso di ritirare l’Ops su Banco Bpm, che termina in calo. Volano Stellantis e Iveco. Euro/dollaro stabile, in lieve ribasso il prezzo del petrolio. Spread chiude a nuovi minimi da oltre 15 anni a 85 punti. #Finanza # Vai su Facebook

Wall Street debole, DJ -0,14%, ma il dollaro vola dopo accordo dazi - – Wall Street incerta all’indomani dell’accordo politico raggiunto tra Stati Uniti e Unione europea sui dazi commerciali. Scrive informazione.it