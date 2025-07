L’’Estate Italiana’ di Foresi accende il Festival Storie

Un grande ritorno, un artista raffinato, un’occasione da non perdere quella in programma oggi, alle 21,30 con ingresso libero presso Largo Silvestro Baglioni a Belmonte Piceno, con il concerto di Riccardo Foresi (in foto). Si tratta dell’unica tappa marchigiana del tour estivo del cantante, all’interno del cartellone del ‘ Festival Storie ’. Marchigiano doc, Riccardo Foresi è un artista completo, interprete, trombettista, arrangiatore, che ha costruito la propria carriera tra l’Italia e gli Stati Uniti, mantenendo però sempre vivo il legame con la sua terra d’origine. "Esibirmi nelle Marche è sempre speciale – racconta Foresi – e questa tappa ha un significato ancora più forte perché è davvero a pochi chilometri da casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

