“Ad agosto. non siete soli”. È questo il nome dell’iniziativa, giunta alla seconda edizione, promossa dal Servizio sociale e dedicata ad anziani e fragili che resteranno in città il prossimo mese. Tante le proposte con la collaborazione della Casa di Comunità di Nova, Croce Rossa - comitato locale di Muggiò -, l’azienda Multiservizi Muggiò, oltre al Centro di promozione sociale Cascina Faipò e l’associazione Anteas. L’iniziativa è rivolta ai cittadini di Muggiò e vuole rispondere ai bisogni delle persone anziane sole, in particolare nel periodo estivo, durante il quale potrebbe emergere più che negli altri periodi necessità di ascolto e sostegno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'estate della solidarietà a Muggiò. Assistenza, pasti e volontari: così gli anziani non restano soli