L' estate a Villa Arconati tra giochi d' acqua e una speciale caccia al tesoro

Dall’1 al 29 agosto Villa Arconati organizza delle speciali passeggiate guidate alla scoperta delle meraviglie del giardino monumentale e di alcune tra le sale piĂą belle.Il percorso permetterĂ di visitare gli ambienti piĂą rappresentativi del Giardino, alla scoperta degli angoli piĂą ricchi dal. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

