L’esito della Coppa Byron Riccardo Chiarcos sul podio

Il tocco arrivato di un soffio prima di quello dell’avversario: con soli 9 centesimi di secondo di scarto, Riccardo Chiarcos ha vinto la 42ª Coppa Byron, anticipando Tommaso Sebastiano Gallesio in un finale di gara emozionante e con un tempo decisamente lusinghiero. Il nuovo re del Golfo dei Poeti e delle gare in acque libere ha percorso la distanza di 8 km che divide Porto Venere e Lerici in 1:29:54.35; il terzo classificato è stato Simone Lavizzari, in 1:36:35.24. Il podio femminile ha visto, invece, l’oro andare ad Elvira Balzano (undicesima assoluta, 1:44:38.54), l’argento a Martina Cristodero (1:44:44. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’esito della Coppa Byron. Riccardo Chiarcos sul podio

Ecco la 42ª Coppa Byron. A nuoto attraverso il Golfo - La regina delle gare in acque libere è ai nastri di partenza: domenica a Lerici sarà il giorno della Coppa Byron, la competizione più longeva del Golfo con due appuntamenti, la Next Gen per i più piccoli e la 8 km per gli atleti senior.

La Byron si decide sui centesimi, Chiarcos ferma il cronometro sotto l’ora e mezzo. Elvira Balzaro è prima fra le donne.