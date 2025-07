L' ennesima auto resta intrappolata nel sottopasso allagato disagi per l' acquazzone a Francavilla VIDEO

Un'auto intrappolata nel sottopasso di via Pola, a Francavilla al Mare, questa mattina. A causa della forte pioggia caduta su tutta la città, quel sottopasso, oltre a quelli via della Rinascita e via dei Marrucini, erano stati chiusi. Ma un automobilista ha imboccato la strada restando bloccato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: sottopasso - auto - intrappolata - francavilla

Maltempo, i carabinieri salvano una donna bloccata con l’auto in un sottopasso nel palermitano – Il video - Paura a Trabia per una donna rimasta bloccata con l’auto nel sottopasso allagato per il forte nubifragio che ha colpito Palermo.

Ciclone che si abbatte su Trabia in Sicilia, il video dell'auto sommersa dalla pioggia nel sottopasso - Il ciclone Ines si è abbattuto sulla Sicilia, creando non pochi disagi: a Trabia, una donna è rimasta bloccata con la sua auto in un sottopassaggio

Paura nel Palermitano, donna rimane bloccata con l’auto nel sottopasso allagato: salvata dai carabinieri – Video - Paura a Trabia, nel Palermitano, per una donna rimasta bloccata con l’auto nel sottopasso allagato per le piogge.

L'ennesima auto resta intrappolata nel sottopasso allagato, disagi per l'acquazzone a Francavilla [VIDEO]; Donna salvata in un sottopasso dentro l'auto completamente invasa dall'acqua [VIDEO]; Francavilla al Mare: 45enne si tuffa nel sottopasso allagato e salva una donna intrappolata in auto.