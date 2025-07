L' Emilia-Romagna dichiara lo stato di crisi regionale dopo i violenti temporali di meteo giugno | 5 i comuni parmensi coinvolti

Allagamenti, interruzioni stradali, danni a edifici pubblici e privati, frane: la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato lo stato di crisi regionale per i territori colpiti dall’ondata di maltempo del 16 e del 17 giugno 2025, che ha interessato in particolare le aree collinari e pedecollinari delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

emilia - romagna - stato - crisi

