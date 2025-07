Legale Monzino | Non ha mandato lui messaggi a Raoul Bova Audio a Corona? Martina Ceretti lo sapeva

(Adnkronos) – Federico Monzino "ha preso le distanze dai messaggi inviati a Raoul Bova, affermando di non essere lui l'autore, e dice di aver inoltrato chat e messaggi audio dell'attore a Fabrizio Corona e che la sua amica Martina Ceretti ne era a conoscenza". A dirlo all'Adnkronos è l'avvocato Sirio Serafinelli, dello studio legale Tomaino .

