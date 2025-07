Le scuole negli Usa di Trump libere di ignorare l’integrazione Il caso del distretto in Louisiana

La Plaquemines Parish è la striscia di terra della Louisiana che da New Orleans si allunga nel Golfo del Messico. Qui, dalla metĂ degli anni Sessanta, era in vigore un consent decree che obbligava il locale distretto scolastico a desegregare le scuole. Bianchi e neri dovevano avere accesso agli stessi programmi, classi, strutture. Con il nuovo anno scolastico, l’ordine non sarĂ piĂą in vigore. Il Dipartimento di Giustizia lo ha infatti annullato. “Il distretto scolastico di Plaquemines Parish non dovrĂ piĂą dedicare preziose risorse locali a una questione di integrazione che si è conclusa due generazioni fa”, ha dichiarato la responsabile dell’ufficio diritti civili del Dipartimento, Harmeet Dhillon. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le scuole negli Usa di Trump libere di ignorare l’integrazione. Il caso del distretto in Louisiana

