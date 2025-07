Le rubano la bici utilizzata per andare a lavoro ma i carabinieri la ritrovano | storia a lieto fine per una messinese

Storia a lieto fine per una fisioterapista messinese, vittima del furto della propria bicicletta qualche giorno fa. Un mezzo di trasporto fondamentale per la signora Anna Cannistraci, che utilizzava la bici per far visita ai propri pazienti. Di seguito la segnalazione:Tre giorni fa mi hanno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

