Le origini del clown assassino di It Un prequel a ottobre

L’origine di una delle vicende più terrificanti della storia letteraria e cinematografica in «It: Welcome to Derry», attesissimo prequel di «It» – in esclusiva da ottobre su Sky e NowTv – di cui è stato rilasciato il nuovo teaser trailer ufficiale in italiano, a poche ore dall’anteprima statunitense al San Diego Comic-Con. Ambientata nell’universo narrativo dei film di Andy Muschietti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Le origini del clown assassino di «It». Un prequel a ottobre

