Le notizie più importanti di oggi 29 luglio 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco di seguito un riepilogo della giornata attraverso i fatti principali avvenuti in questo martedì 29 luglio.- Un uomo di 86 anni è morto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove era stato ricoverato all’inizio del mese di luglio dopo aver. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

West Nile, terza vittima nel Lazio: è un uomo di 86 anni morto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina - Il virologo Burioni: «Problema c'è, combattere seriamente le zanzare» ... Riporta roma.corriere.it

