Il panorama dei manga si distingue per le sue conclusioni spesso controverse, con molti fan e critici che discutono sulla qualità degli finali delle serie più popolari. Nel corso del 2025, numerose opere hanno raggiunto il loro epilogo, offrendo un ventaglio di risultati che spaziano da conclusioni insoddisfacenti a veri e propri capolavori. In questo contesto, alcune serie si sono distinte per la loro capacità di chiudere in modo soddisfacente le trame aperte, mentre altre hanno lasciato il pubblico deluso. Di seguito vengono analizzati alcuni degli ending più significativi dell’anno, evidenziando i punti di forza e le criticità di ciascuna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Le migliori e le peggiori conclusioni dei manga del 2025