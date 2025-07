Se Mosca dovesse varcare un confine orientale dell’Unione europea, i carri armati della Nato rischierebbero di restare bloccati non sul campo, ma sotto un ponte. O in un tunnel troppo stretto. O ancora a una frontiera, impigliati nella burocrazia. È lo scenario delineato con nettezza da Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo ai Trasporti, in un’intervista al Financial Times. Le infrastrutture europee non sono progettate per una mobilità militare rapida, e in caso di conflitto con la Russia questa condizione potrebbe trasformarsi in un rischio strategico. «Abbiamo ponti vecchi da rinforzare, ponti troppo stretti da allargare e, in alcuni casi, ponti che ancora non esistono», ha detto Tzitzikostas. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le infrastrutture europee sarebbero un problema per la Nato in caso di guerra con la Russia