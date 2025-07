le arie di parigi risuonano al mercato

Prosegue a Montespertoli il Festival Amedeo Bassi, un itinerario tra voci, suoni e culture per celebrare il talento e l’universalità della musica. Oggi doppio appuntamento in piazza del Popolo e alla biblioteca Balducci. Nella prima iniziativa alle 10 una sorpresa musicale tra le bancarelle del mercato, dove l’ensemble Triplum rievocherà la Parigi del Cinquecento grazie alle voci e agli strumenti di Anna Bergamini, Davide Galleano, Davide Sacco e Ilaria Savini. Alle 17 in biblioteca, invece, laboratorio creativo per bambini dai sei anni in su a cura di Melania Minacci. Domani alle 15, sempre in biblioteca, Ilaria Savini (nellafoto) condurrà un seminario sulla voce (prenotazioni e informazioni all’Ufficio Turistico di Montespertoli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

