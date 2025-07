Lazio Shpuza a un passo | ecco come può arrivare nonostante il mercato bloccato

2025-07-28 21:27:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Tommaso Fefè 28 lug 2025, 23:26 Ultimi aggiornamenti: 28 lug 2025, 23:26 La Lazio è in chiusura con l’Udinese per Shpuza: ecco come può arrivare il giovane terzino albanese La Lazio sta per mettere a segno il suo primo acquisto estivo. Con l’Udinese è infatti in chiusura il trasferimento del diciottenne terzino albanese Kleo Shpuza. Operazione che sembrava impossibile, visto che c’è un blocco del mercato – imposto dalla Covisoc per non aver rispettato i parametri dell’indice di liquiditĂ e del costo allargato del lavoro – che ancora grava sulla societĂ biancoceleste. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

