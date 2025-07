L’azienda | Nessun sito sarà chiuso in Italia

Stmicroelectronics "ribadisce il proprio impegno per il programma finalizzato a ridisegnare la struttura produttiva globale e rimane aperta al dialogo con i rappresentanti dei lavoratori e le istituzioni". Così l’azienda in una nota diffusa dopo l’incontro convocato ieri a Roma dal ministro delle Imprese e del Made in Italy. "Nel proseguire con il programma annunciato, confermiamo la nostra volontà di gestire questo percorso in modo responsabile e trasparente con strumenti conservativi – dice Fabio Gualandris (nella foto), president, quality, manufacturing, & technology –. Gli investimenti sono confermati sia su Agrate (1,4 miliardi) che su Catania (2,6)". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’azienda: "Nessun sito sarà chiuso in Italia"

Infortunio sul lavoro. L’azienda precisa:: "Nessun licenziamento" - In merito alla vicenda dell’operaio che aveva perso un braccio per un infortunio sul lavoro, gli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli, che assistono l’azienda Sios di San Severino, precisano che "il lavoratore non ha perso il posto, non è stato licenziato, né l’azienda ha mai inviato comunicazioni in tal senso.

Fiamme nell'azienda di materiale plastico: danni ingenti, nessun ferito - Momenti di paura oggi 10 giugno poco dopo le 14 all'interno di un'azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico.

Protesta dei lavoratori in appalto per Dussman, l'azienda: "Nessun sfruttamento delle persone" - Dopo le proteste dei lavoratori, impiegati in numerosi musei statali della città, l'azienda Dussman precisa che: "Dussmann gestisce a pieno titolo i servizi museali all’interno di tutte le strutture elencate, essendo risultata legittima aggiudicataria di una convenzione nazionale Consip.

#Lidl, anche in #Sicilia alta partecipazione allo #sciopero nazionale di oggi. La protesta per chiedere un #contratto integrativo aziendale giusto. Da #FilcamsCgil, Fisascat e Uiltucs non ci sarà nessun passo indietro sulle richieste che arrivano dalle lavoratrici Vai su Facebook

