Lavoro interinale blitz della maggioranza per estendere fino a 4 anni i termini per l' assunzione | è bufera

I l governo Meloni cerca di riscrivere la norma sul limite per i contratti a termine per i cosiddetti lavoratori interinali. La proposta di modifica, presentata con un emendamento dei relatori al decreto Economia in commissione Bilancio al Senato, punta ad estendere fino a 48 mesi, invece degli. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: estendere - lavoro - interinale - blitz

Lavoro interinale, blitz della maggioranza per estendere da 3 a 4 anni i termini per l'assunzione: è bufera; Blitz del governo per allungare i contratti a termine. Ira delle opposizioni; Il governo vuole estendere i contratti interinali. Opposizioni in rivolta, poi Ciriani: Disponibili a….

Lavoro interinale, contratto indeterminato dopo 4 anni: l'emendamento - Polemica con al centro il tema del lavoro al Senato per l'emendamento che è stato proposto dai tre relatori di maggioranza al decreto economia e riguarda i contratti dei cosiddetti lavoratori interina ... Si legge su informazione.it

Blitz della maggioranza sui contratti a termine degli interinali. Il limite sale fino a 48 mesi - Un emendamento dei relatori al decreto Economia riscrive le norme sul lavoro a somministrazione. Lo riporta repubblica.it