La vita economica e lavorativa cittadina non si ferma, nemmeno in estate. Ha attirato partecipanti con diverse esperienze e competenze in ambito di arte digitale all'avanguardia, il corso organizzato da Cna Formazione Emilia-Romagna 'AI nelle competenze digitali per video e performance dal vivo': un percorso formativo durato 140 ore, in cui si sono affrontati temi come intelligenza artificiale e realtà aumentata applicate alle arti e i software per il loro utilizzo. Il Laboratorio Aperto di Forlì ha ospitato l'evento conclusivo del corso, con un'esibizione dei project work realizzati dai corsisti, che hanno così dimostrato le nuove conoscenze ed abilità apprese.

Ilrestodelcarlino.it - Lavoro in fermento Corsi, scambi e premi