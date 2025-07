Lavoro giovani e territorio La Scuola di sviluppo si rafforza Nel comitato entra anche la Cisl

La Scuola di sviluppo territoriale cresce e si rafforza. La Cisl locale entra a far parte del comitato di indirizzo della Scuola di Sviluppo Territoriale di Ferrara, istituita con l’obiettivo di promuovere una visione integrata e futuristica del territorio, formando nuove figure capaci di leggere le trasformazioni economiche, sociali e culturali con uno sguardo critico. L’adesione del sindacato guidato da Giuseppe Tagliavia rafforza ulteriormente il carattere inclusivo del progetto, che vede coinvolti rappresentanti del mondo accademico, istituzioni locali, associazioni e soggetti della società civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, giovani e territorio. La Scuola di sviluppo si rafforza. Nel comitato entra anche la Cisl

In questa notizia si parla di: scuola - sviluppo - rafforza - territorio

La Scuola di sviluppo a Copparo: "Prepariamo i manager del futuro" - Ha fatto tappa a Copparo la Scuola di sviluppo territoriale, progetto formativo che coinvolge giovani studenti delle scuole superiori della provincia di Ferrara con l’obiettivo di prepararli a diventare i leader locali del futuro.

Formazione, imprese e istituzioni: inizia il terzo anno della Scuola di sviluppo territoriale - La Scuola di sviluppo territoriale di Ferrara entra nel suo terzo anno, consolidandosi come un'esperienza formativa innovativa a livello nazionale.

Sviluppo del territorio. Provincia e Scuola Imt firmano importante intesa - Un patto di collaborazione per migliorare i servizi offerti, integrare e sviluppare le rispettive attività .

I ponti uniscono, insegnano legami tra persone, storie e comunità . Oggi abbiamo inaugurato un’opera che unisce, collega e rafforza il nostro territorio. Il nuovo PONTE DELLA MARINA di FRANCAVILLA è finalmente realtà . Con la Giunta regionale da me presi Vai su Facebook

Scuola di Sviluppo Territoriale, la Cisl entra nel comitato di indirizzo; ZCS SEMPRE PIÙ CENTRO DI COMPETENZA PER IL CENTRO ITALIA; Edison Energia si rafforza in Puglia.

La scuola istituzione attiva nel territorio - Il Giorno - Il fare scuola si configura come istituzione attiva nel territorio anche per la sua funzione di cooperazione con le altre realtà territoriali, con gli enti locali in primo luogo. Scrive ilgiorno.it

Sviluppo del territorio. Provincia e Scuola Imt firmano importante intesa - potremo rafforzare la collaborazione tra i due Enti e realizzare in maniera coordinata una serie di attività e progetti a ... Riporta lanazione.it