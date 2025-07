Lavori stradali a Bari chiusura notturna per il tratto Zona industriale-Statale 96

Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di questa sera marted√¨ 29 luglio alle 6 del giorno successivo, sar√† chiuso l'R88 (Bari Zona Industriale-allacciamento Statale 96 Bari-Altamura), per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto (da Bari nord) ed √® diretto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lavori sulla linea Bari-Taranto, incontro in Regione: "Attivate cinquantuno corse con bus sostitutivi" - Si √® svolta in Consiglio regionale pugliese¬†l'audizione dell'assessora ai Trasporti, Debora Ciliento, e della rappresentante degli studenti pendolari, Gabriella Schiavone, sulla situazione dei bus sostitutivi per la chiusura temporanea della linea ferroviaria tra Bari e Taranto, sospesa dal 1¬į.

Lavori di manutenzione sull'Autostrada A14: chiusura notturna per il casello Bari Sud - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 22, alle 6:00 di venerdì 23 maggio, sarà chiusa la stazione di Bari sud, in entrata verso Taranto.

Lavori sull'A14 Bologna-Taranto: chiusure notturne per il tratto Bari-Bitonto - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura nel tratto di Bari.

R88 BARI ZONA INDUSTRIALE-ALLACCIAMENTO SS96: CHIUSURE NOTTURNE - ALLACCIAMENTO SS96: CHIUSURE NOTTURNE Roma, 29 luglio 2025 ‚Äď Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera martedì 29 alle 6 ... Segnala msn.com

Bari, lavori sulla Statale 16: cantieri e restringimenti di carreggiata da lunedì 21 a giovedì 24 - Sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A14/SS16 e lo svincolo di Bari Zona Industriale, verso la A14 ... telebari.it scrive