Lavori in Strada Maggiore il cantiere avanza fino a piazza di Porta Ravegnana

Da lunedì 28 luglio Strada Maggiore è chiusa partendo da piazza di Porta Ravegnana fino a piazza Aldrovandi. Sono i cantieri di rifacimento dei basoli della strada, che dal 14 luglio è interessata da transenne e chiusure al traffico dei veicoli.La prima fase dei lavori, che interessava la via nel. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Strada Maggiore, restyling al via. Negozianti divisi sulla chiusura - Partono i lavori alla pavimentazione: prima nel tratto verso la Porta, poi da piazza Aldrovandi alle Due Torri. Secondo msn.com

Strada Maggiore, da lunedì 28 luglio la seconda fase dei lavori tra Porta Ravegnana a piazza Aldrovandi - Lunedì 28 luglio partirà la seconda fase dei lavori per sistemare i basoli della pavimentazione stradale su Strada Maggiore, che si concluderà il 25 agosto. Da sassuolo2000.it