Lavori da un milione di euro per la riqualificazione delle sale di Palazzo Pitti

FIRENZE – Sono partiti i grandi lavori di restauro e riallestimento nei musei di Palazzo Pitti. Gli interventi, dal valore complessivo superiore al milione di euro, interessano il primo piano, negli ambienti della Galleria Palatina, e il secondo piano, nella Galleria d’Arte Moderna. In Palatina, i lavori riguardano le sale del Quartiere del Volterrano, l’ala che si affaccia sul Giardino di Boboli, un tempo destinata agli appartamenti della granduchessa Vittoria della Rovere e successivamente di altri membri della famiglia medicea, prima di diventare parte integrante del museo. Il programma comprende la Sala di Ulisse, quella dell’Educazione di Giove, le sale di Giove, Saturno e dell’Iliade. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: lavori - milione - euro - sale

Piscina comunale, nuovi lavori per oltre un milione di euro - È stato definito un nuovo lotto di lavori per la piscina comunale, focalizzato sull'efficientamento energetico della struttura.

Piscina comunale, nuovi lavori per oltre un milione di euro - È stato definito un nuovo lotto di lavori per la piscina comunale, focalizzato sull'efficientamento energetico della struttura.

A Monza la scuola riapre con un nuovo look: lavori per oltre un milione di euro - Dopo quasi un anno di interventi, la scuola dell’infanzia comunale “Pianeta Azzurro” è pronta ad accogliere nuovamente bambini e insegnanti in ambienti completamente rinnovati, più sicuri, efficienti e confortevoli.

La Biennale di Venezia sta gestendo 170 milioni di euro di lavori pubblici in Laguna. Dai 31 milioni di euro di riqualificazione del Padiglione centrale a Giardini, fino ai quasi 15 milioni di euro per i lavori alle sale cinema del Lido. Vai su X

Il Governo Meloni rafforza il sostegno alle madri lavoratrici: nel 2025 il bonus mamme sale a un totale di 480 milioni di euro. Un passo concreto per conciliare lavoro e maternità . Così si incentiva l’occupazione femminile, non con gli slogan e la propaganda Vai su Facebook

Palazzo Pitti, al via i lavori: maxi interventi per oltre un milione di euro; Partono nei musei di Palazzo Pitti i grandi interventi di restauro da oltre un milione di euro; Palazzo Pitti, via ai grandi lavori nella reggia medicea.

Lavori a Palazzo Pitti Firenze, interventi per oltre 1 milione - Lavori in corso nei musei di Palazzo Pitti a Firenze, con cantieri per oltre un milione di euro. Riporta msn.com

Partiti i lavori nei musei di Palazzo Pitti: interventi per oltre un milione di euro - Iniziati gli interventi di restauro e riallestimento a Palazzo Pitti, negli ambienti della Galleria Palatina e nella Galleria d’Arte Moderna ... Secondo intoscana.it