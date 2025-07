Lavori alla stazione corriere Ristrutturata la copertura

L'amministrazione comunale di Vignola ha diffuso ieri una nota sull' autostazione (l'immobile è di proprietà del Comune), dopo le segnalazioni in zona di bivacchi e degrado, che si acuiscono durante l'apertura delle scuole. "Continuano – spiegano dall'amministrazione - i lavori per ristrutturare e rivitalizzare l'immobile. Nei giorni scorsi la sindaca ha fatto un sopralluogo sul cantiere per la ristrutturazione e potenziamento della sede del Centro per l'impiego. I lavori sono iniziati a maggio, ma l'impermeabilizzazione della copertura è già stata completata. È in corso, invece, il cantiere interno al primo piano dell'edificio.

