Chiusure e modifiche al passante ferroviario, anche per i viaggiatori del Sud Milano è iniziato un mese di passione. Disagi in corso, da qui al 24 agosto, per la rimodulazione delle linee S legata ad alcuni di lavori di manutenzione e sostituzione dei binari. Fra i servizi interessati dalla riorganizzazione ci sono anche la S12 Melegnano-Milano Bovisa, che risulta al momento sospesa, e la S1 Saronno-Lodi, per la quale è stato definito un percorso alternativo che, tuttavia, non sempre risponde alle esigenze dei viaggiatori. E mentre c’è chi si organizza con mezzi alternativi per cercare di raggiungere i luoghi di lavoro senza eccessivi intoppi, il Comitato Pendolari del Sud Milano e del Lodigiano rilancia la proposta di un nuovo percorso della S12, "un’alternativa che non solo avrebbe potuto evitare l’attuale sospensione del servizio, ma che sarebbe funzionale, anche in futuro, ad un efficientamento della linea – rimarca il comitato –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori al passante, disagi in corso. Sospesa anche la S12 da Melegnano

