Lavori al Morgagni è corsa contro il tempo per il derby contro il Ravenna | Contiamo di chiuderli il 26 agosto

N onostante le condizioni meteo avverse, sono partiti luned√¨ i lavori di riqualificazione allo stadio Morgagni in vista della prossima stagione calcistica, che vedr√† il Forl√¨ impegnato in serie C. Ed √® corsa contro il tempo, perch√® il calendario offre alla seconda giornata il derby in casa contro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Forl√¨: lavori allo stadio Morgagni, possibile trasferimento a Caldiero - Un allarme che il Forl√¨ intende ridimensionare. Matteo Mariani, direttore generale della societ√† di viale Roma interviene sulla ‚Äėquestione stadio‚Äô che in questi giorni ha riempito di nuvole il cielo dei tifosi biancorossi, preoccupati per l‚Äôagibilit√† che il Morgagni ha la necessit√† di conseguire prima dell‚Äôinizio del campionato.

