Selezione provinciale del concorso di bellezza La+ Bella di Ferrara presso il Blue Moon del Lido degli Estensi. La serata presentata da Franco Casoni ha premiato la bellezza a pari punti di due ragazze di Portomaggiore, Lavinia Saugo di 17 anni e Michelle Pellizziani di 14, con 116 punti su 120 a disposizione un record, per la fascia de La+ Bella in Moda a Asia Cesari di 18 anni e La+ Bella in Fitness a Ludovica Giunchi di 17 anni, mentre La+ Bella in Sorriso è Lucrezia Pedretti, 21 anni. La giuria era capeggiata dalle modelle Elisa Bianchi, Mirela Ghita e Mina Calabretto, dalla vincitrice del 2024 Azzurra Mistroni, dal campione di arti marziali maestro Paolo Gherardi, dalla coreografa de La Bottega degli Artisti Sara Parmiani, dall’attore Mirko Cusinatti e da Lorenzo Zanirato, editore del calendario Malemodel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavinia e Michelle Pellizziani. Pari nella serata al Blue Moon