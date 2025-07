Laureus Charity Night | l’appuntamento a Milano il 3 settembre

L’appuntamento al Teatro Franco Parenti . “ Lo sport ha il potere di cambiare il mondo.” Con queste parole, pronunciate da Nelson Mandela nel 2000 ai Laureus World Sports Awards di Montecarlo, si aprì una visione ancora oggi piĂą attuale che mai. A distanza di 25 anni, quello stesso spirito anima l’11ÂŞ edizione della Laureus Charity Night, l’evento annuale di fundraising promosso da Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS, in programma mercoledì 3 settembre al Teatro Franco Parenti di Milano. La serata benefica, condotta da Pierluigi Pardo, vedrĂ protagonisti campioni dello sport e volti dello spettacolo, uniti per sostenere bambine e bambini in situazioni di fragilitĂ che, grazie allo sport, possono costruire un futuro diverso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

