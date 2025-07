Laura Dahlmeier travolta da una frana paura per l’ex regina del biathlon

L’ex campionessa olimpica e mondiale di biathlon Laura Dahlmeier ha subito un grave incidente durante un’escursione in Pakistan ed è rimasta gravemente ferita. Lo riferisce la Federazione internazionale di biathlon citando l’emittente tedesca ZDF, che ha avuto modo di parlare con il suo management. L’incidente della campionessa tedesca è avvenuto sulle montagne del Karakorum, in Pakistan. Una squadra di soccorso internazionale sta attualmente coordinando le operazioni di soccorso. La ricostruzione dell’incidente. “Laura Dahlmeier stava scalando con il suo compagno di alpinismo il 28 luglio quando è rimasta coinvolta in una frana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Laura Dahlmeier travolta da una frana, paura per l’ex regina del biathlon

