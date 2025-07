Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d'altezza | la campionessa olimpica è gravissima

Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri. Le sue condizioni sarebbero gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: laura - dahlmeier - travolta - frana

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Grave incidente per Laura Dahlmeier: travolta da una frana in Pakistan; Laura Dahlmeier travolta da una frana in Pakistan: per l'ex olimpionica di biathlon «non ci sarebbero segni vitali»; Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - La 31enne tedesca, campionessa olimpica di biathlon, è stata vittima di un gravissimo incidente mentre era i ... fanpage.it scrive

Laura Dahlmeier travolta da una frana in Pakistan: per l'ex olimpionica di biathlon «non ci sarebbero segni vitali» - Due ori olimpici e 7 Mondiali, Laura Dahlmeier ha lasciato il biathlon 6 anni fa per darsi all'alpinismo. Lo riporta corriere.it