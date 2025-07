L’attesa per il Palio del centenario Regalo de ’La Nazione’ ai lettori

Lo storico appuntamento con il Palio del centenario, in programma domenica, sarĂ preceduto, per i nostri lettori, dall’appuntamento con “ La Nazione ” in edicola venerdì, per conoscere la storia, i campioni di ieri di oggi, la passione e le tradizioni di tredici borgate che hanno fatto della disfida un unicum in tutto il Mediterraneo. In abbinamento con il giornale, sarĂ infatti distribuito il nostro inserto speciale di sessantaquattro pagine da leggere tutte d’un fiato. Un piccolo scrigno ricco di vicende e aneddoti, da estrarre e conservare, che arriverĂ in omaggio ai lettori con l’acquisto del quotidiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’attesa per il Palio del centenario. Regalo de ’La Nazione’ ai lettori

