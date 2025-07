L' attentato mafioso al giudice Chinnici Castrofilippo ricorda l' appuntato Bartolotta

Castrofilippo ricorda l’appuntato Salvatore Bartolotta nel 42esimo anniversario dell’attentato mafioso al giudice Rocco ChinniciPartecipata la cerimonia commemorativa in memoria del giudice Rocco Chinnici e dei tre fedeli servitori dello Stato: il maresciallo Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il 30 giugno 1963 la strage di Ciaculli: un attentato mafioso in cui persero la vita quattro carabinieri, due militari dell'Esercito e un sottufficiale della Polizia. Siamo all'apice della prima guerra di mafia, quella tra Angelo La Barbera e il resto della "commissione p

Oggi e domani una serie di iniziative per ricordare la strage che, in via Pipitone Federico a Palermo, il 29 luglio portò via il giudice ideatore del pool antimafia, gli uomini della sua scorta e il portiere dello stabile.

Il ricordo del giudice Chinnici e della sua scorta, presenti autorità e cittadini: cerimonia a 42 anni dalla strage - L'attentato in cui persero la vita Rocco Chinnici e i suoi accompagnatori avvenne il 29 luglio 1983, quando una Fiat 126 verde, imbottita con 75 chili di tritolo, esplose in via Pipitone Federico a ...

Commemorato Rocco Chinnici a Palermo, il giudice del pool antimafia - Morirono in quattro, il giudice, gli uomini della scorta e il portiere dello stabile.