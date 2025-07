L’associazione A Sud | Dalla Cassazione alla Corte dell’Aja | passi avanti per la giustizia climatica

di Associazione A Sud In questi giorni segnati dalle ondate di calore e dagli eventi estremi sono arrivate due notizie che aprono anche in Italia la strada per ottenere giustizia climatica nei tribunali. La prima riguarda Eni, il colosso petrolifero italiano: il 22 luglio la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimitĂ della Giusta Causa, il contenzioso climatico portato avanti da Greenpeace, ReCommon e da dodici cittadine e cittadini contro Eni, Cassa Depositi e Prestiti e il ministero dell’Economia e Finanze. L’altra buona notizia arriva dalla Corte di Giustizia Internazionale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’associazione A Sud: “Dalla Cassazione alla Corte dell’Aja: passi avanti per la giustizia climatica”

Condannato per associazione, ma i complici assolti: la Cassazione annulla la sentenza - Condannato a 4 anni e mezzo per reati di associazione per delinquere, tentata rapina aggravata e furto, tutti in concorso con altri imputati che, però, sono stati assolti senza riconoscimento dell’associazione.

Cambiamenti climatici, Cassazione e Corte dell’Aja accelerano sulla “giustiziabilità” - Un parere della Corte della Corte Internazionale di Giustizia e una ordinanza delle Sezioni unite civili allargano il quadro dei ricorsi giurisdizionali nei confronti degli Stati firmatari degli Accor ... Lo riporta ntplusdiritto.ilsole24ore.com

La Cassazione dice sì a Greenpeace: “Chi contribuisce alla crisi del clima può essere processato” - La Suprema Corte ammette il ricorso dell’associazione ambientalista, ReCommon e 12 cittadini ammettendo un giudizio di merito contro Eni, Cdp e Mef citati in ... Come scrive repubblica.it