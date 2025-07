Lasci l' ombrellone per tenere occupato il tuo posto in spiaggia? Ecco cosa rischi

L'estate entra nel vivo, e da fine luglio a tutto agosto le spiagge saranno letteralmente prese d'assalto dai vacanzieri, così tanto che trovare un posto potrebbe diventare pressochĂ© impossibile a meno che non si sia particolarmente mattinieri: per ovviare a questo problema non sono pochi i furbetti a ricorrere al trucco dell' ombrellone, utilizzato come "segnaposto" anche dal giorno prima per occupare una zona privilegiata e bruciare la concorrenza. Il fatto è che la spiaggia, a meno che non ci si riferisca a stabilimenti balneari, è un bene pubblico appartenente al demanio, e in quanto tale nessuno è autorizzato a occuparla in modo continuativo o permanente.

