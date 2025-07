L' arte circense è protagonista nell' estate di Sant' Agata Feltria tra concerti spettacoli e attrazioni

Dopo aver toccato le province di Forlì-Cesena, Piacenza, Reggio Emilia, Parma, Modena e Bologna, arriva nel riminese, a Sant'Agata Feltria, "Fuoripista", la rassegna di ATER Fondazione che per il secondo anno consecutivo porta sull'appennino emiliano-romagnolo un ricco e coinvolgente programma di.

IL NOME DELLA ROSA – DANZA E MUSICA AL TEATRO MARIANI Sabato 26 Luglio 2025 – Ore 17:00 Teatro Angelo Mariani – Piazza Garibaldi, 1 – Sant'Agata Feltria A causa delle previste condizioni metereologiche avverse, lo spettacolo Gran Gal

A Sant'Agata Feltria arriva il nuovo circo contemporaneo: tre giorni di spettacoli e magia - Dal 1° al 3 agosto il Parco Pegli di Sant'Agata Feltria sarà il vivace palcoscenico del Circo El Grito/SIC – Stabile di Innovazione Circense, CON tre giorni di giochi, spettacoli, musica dal vivo e ...