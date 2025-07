L’appello di 200 docenti dell’università di Messina alla rettrice | Stop accordi con ateneo israeliano

“Scriviamo mentre la soluzione finale, organizzata dallo Stato di Israele ai danni di Gaza e della sua popolazione, è giunta quasi al termine”, esordiscono così più di 200 tra docenti e ricercatori dell’università in una lettera-appello indirizzata ai vertici dell’Ateno per chiedere di interrompere l’accordo con la Hebrew University di Gerusalemme. L’università dello Stretto ha stretto un accordo quadro con l’ateneo israeliano nel 2021 prevedendo interscambi di docenti e di materiale di ricerca. L’intesa scadrà nel 2026 e per il quale si era già mossa l’Unione degli universitari (Udu) di Messina nell’aprile del 2024, quando la richiesta di cancellarla è stata ignorata dalla rettrice Giovanna Spatari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’appello di 200 docenti dell’università di Messina alla rettrice: “Stop accordi con ateneo israeliano”

In questa notizia si parla di: docenti - università - appello - ateneo

