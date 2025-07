L’appello dell’Emporio | Servono scorte di olio

L’Emporio alimentare lancia un appello per sensibilizzare alla donazione di alcuni prodotti, in particolare l’ olio. L’Emporio, ’supermercato’ gratuito per famiglie e singoli in difficoltĂ nato nel 2008, ogni anno sostiene le persone che possono accedere e fare la spesa, con dignitĂ , scegliendo i prodotti secondo particolari condizioni imposte dalla quantitĂ delle derrate alimentari. Il principale strumento di valutazione per ottenere la tessera di accesso è l’Isee. "Assistiamo circa 1200 famiglie con tessera attiva. Circa il 50% delle famiglie sono italiane – spiega Piero Rotondo, coordinatore dell’Emporio Caritas – La tessera dura da 3 a 6 mesi con i punti spesa assegnati, con cadenza mensile, in base alla composizione del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

