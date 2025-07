L’appeasement dell’Ue è un premio e un incentivo al brigantaggio politico di Trump

È ovviamente facile per tutti accusare Ursula von der Leyen dell’esito della trattativa sui dazi con Donald Trump. L’accusa ha una sua rispettabile coerenza se a muovere le critiche sono leader e esponenti di partiti che le rimproverano di non avere costretto (e forse neppure invitato) i Paesi membri dell’Unione europea a ragionare secondo un interesse europeo di lungo periodo e di non avere loro imposto – prendere o lasciare – un approccio più muscolare nel solo campo in cui l’Unione avrebbe potuto permetterselo nei confronti degli Stati Uniti, quello appunto del commercio internazionale. L’Unione europea è complessivamente il primo cliente dei beni e servizi statunitensi e pesa tre volte la Cina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’appeasement dell’Ue è un premio e un incentivo al brigantaggio politico di Trump

In questa notizia si parla di: trump - appeasement - premio - incentivo

La Monaco scozzese L’appeasement dell’Ue è un premio e un incentivo al brigantaggio politico di Trump.

Il ritorno di Biden: “Trump cerca un appeasement con Putin. L ... - President Biden tells @BBCNickRobinson in an exclusive interview with #R4Today that President Trump's foreign policy is 'not who we are' as a country. Da repubblica.it

La premio Nobel Mohammadi contro Trump e i raid d'Israele - Duro attacco ai raid israeliani contro l'Iran e alle sollecitazioni a "evacuare Teheran" fatte rimbalzare sia da Israele sia dal presidente americano Donald Trump da parte di Narges Mohammadi ... Scrive ansa.it